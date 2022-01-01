ClearTax Palgad

Ettevõtete kataloog
ClearTax palga vahemik varieerub $11,907 kogu kompensatsioonis aastas Ärianalüütik madalamas otsas kuni $103,809 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt ClearTax. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Backend tarkvara insener

Tootehaldusr
Median $16.8K
Tarkvaraarenduse juht
Median $104K

Ärianalüütik
$11.9K
Äri arendus
$19.8K
Toote disainer
$30.7K
Programmijuht
$13K
Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

ClearTax-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

Kõrgeima palgaga roll ClearTax on Tarkvaraarenduse juht aastase kogukompensatsiooniga $103,809. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
ClearTax mediaan aastane kogukompensatsioon on $27,941.

