CLEAResult
CLEAResult Palgad

CLEAResult palga vahemik varieerub $75,117 kogu kompensatsioonis aastas Mehaanika insener madalamas otsas kuni $169,150 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt CLEAResult. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Juhtimiskonsultant
$149K
Mehaanika insener
$75.1K
Programmijuht
$81.6K

Tarkvaraarendaja
$156K
Lahendusarhitekt
$169K
Tehniline programmijuht
$153K
KKK

