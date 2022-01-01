Ettevõtete kataloog
Clearco
Clearco Palgad

Clearco palga vahemik varieerub $77,472 kogu kompensatsioonis aastas Müük madalamas otsas kuni $188,187 Turundus kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Clearco. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $133K
Andmeteadlane
$104K
Turundus
$188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Tootehaldusr
$146K
Värbaja
$95K
Müük
$77.5K
Tarkvaraarenduse juht
Median $176K
