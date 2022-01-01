Ettevõtete kataloog
ClearBank Palgad

ClearBank palga vahemik varieerub $152,429 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarenduse juht madalamas otsas kuni $160,219 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt ClearBank. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $157K
Tarkvaraarenduse juht
Median $152K
Turundus
$153K

Tootehaldusr
$160K
KKK

