  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • New York City Area

CLEAR Tarkvaraarendaja Palgad kohas New York City Area

Tarkvaraarendaja tasu in New York City Area ettevõttes CLEAR ulatub $217K year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni $353K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $223K. Vaata ettevõtte CLEAR kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

30%

AASTA 2

50%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

CLEAR ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 2nd-AASTA (30.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 3rd-AASTA (50.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes CLEAR in New York City Area on aastase kogutasuga $352,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CLEAR Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $215,000.

