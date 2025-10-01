Tarkvaraarendaja tasu in New York City Area ettevõttes CLEAR ulatub $217K year kohta taseme Software Engineer II puhul kuni $353K year kohta taseme Staff Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $223K. Vaata ettevõtte CLEAR kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
20%
AASTA 1
30%
AASTA 2
50%
AASTA 3
CLEAR ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
30% õigused omandatakse 2nd-AASTA (30.00% aastas)
50% õigused omandatakse 3rd-AASTA (50.00% aastas)
