  Palgad
  Tarkvaraarendaja

  Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  India

CLEAR Tarkvaraarendaja Palgad kohas India

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes CLEAR on ₹1.84M year kohta. Vaata ettevõtte CLEAR kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.84M
Tase
Software Engineer I
Põhipalk
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Millised on karjääritasemed CLEAR?

₹13.95M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

30%

AASTA 2

50%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

CLEAR ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 30% õigused omandatakse 2nd-AASTA (30.00% aastas)

  • 50% õigused omandatakse 3rd-AASTA (50.00% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tarkvaraarendaja la CLEAR in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹7,927,480. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la CLEAR pentru rolul de Tarkvaraarendaja in India este ₹1,836,238.

