Ettevõtete kataloog
CLEAR
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

CLEAR Palgad

CLEAR palga vahemik varieerub $6,651 kogu kompensatsioonis aastas Müük madalamas otsas kuni $418,000 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt CLEAR. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Backend tarkvara insener

Tarkvaraarenduse juht
Median $418K
Toote disainer
Median $188K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Tootehaldusr
Median $250K
Tehniline programmijuht
Median $200K
Äri operatsioonide juht
$72.4K
Klienditeenindus
$42K
Andmeteadlane
$201K
Turundus
$121K
Värbaja
$191K
Müük
$6.7K
Küberturvalisuse analüütik
$113K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

20%

AASTA 1

30%

AASTA 2

50%

AASTA 3

Aktsiatüüp
RSU

CLEAR-s kehtivad RSUs 3-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 20% omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 30% omandatakse 2nd-AASTA (30.00% aastas)

  • 50% omandatakse 3rd-AASTA (50.00% aastas)

On sul küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja rohkem.

Külasta nüüd!

KKK

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-CLEAR הוא Tarkvaraarenduse juht עם פיצוי כולל שנתי של $418,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-CLEAR הוא $191,453.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti CLEAR jaoks

Seotud ettevõtted

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid