Clear Capital Palgad

Clear Capital palga vahemik varieerub $44,880 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $150,000 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Clear Capital. Viimati uuendatud: 8/24/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $150K
Ärianalüütik
$64.3K
Klienditeenindus
$44.9K

Tootehaldusr
$141K
Tehniline programmijuht
$137K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Clear Capital on Tarkvaraarendaja aastase kogukompensatsiooniga $150,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Clear Capital mediaan aastane kogukompensatsioon on $136,554.

