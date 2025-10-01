Ettevõtete kataloog
Clark Associates
Clark Associates Tarkvaraarendaja Palgad kohas Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area kogusumma ettevõttes Clark Associates on $85K year kohta. Vaata ettevõtte Clark Associates kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Clark Associates
Software Engineer
Lititz, PA
Kokku aastas
$85K
Tase
Mid
Põhipalk
$85K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Clark Associates?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Clark Associates in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area on aastase kogutasuga $138,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Clark Associates Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Harrisburg-Lncstr-Leb-York Area on $80,000.

