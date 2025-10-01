Ettevõtete kataloog
Clarivate Analytics
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • Greater Barcelona Area

Clarivate Analytics Andmeteadlane Palgad kohas Greater Barcelona Area

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Greater Barcelona Area kogusumma ettevõttes Clarivate Analytics on €71.2K year kohta. Vaata ettevõtte Clarivate Analytics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Kokku aastas
€71.2K
Tase
Senior
Põhipalk
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€7.3K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Clarivate Analytics?

€142K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.6K+ (mõnikord €266K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area on aastase kogutasuga €77,329. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Clarivate Analytics Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Barcelona Area on €72,610.

Esiletõstetud töökohad

    Clarivate Analytics jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • DoorDash
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Uber
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid