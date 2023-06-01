Clarity Software Solutions Palgad

Ettevõtete kataloog
Clarity Software Solutions
Clarity Software Solutions palk ulatub $63,700 kogutasus aastas Programmijuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $140,700 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Clarity Software Solutions. Viimati uuendatud: 9/4/2025

Programmijuht
$63.7K
Tarkvaraarendaja
$141K
Lahenduste Arhitekt
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Clarity Software Solutions on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $140,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Clarity Software Solutions keskmine aastane kogutasu on $137,200.

