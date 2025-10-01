Ettevõtete kataloog
Clari Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Clari on $272K year kohta. Vaata ettevõtte Clari kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Kokku aastas
$272K
Tase
M2
Põhipalk
$272K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
9 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Clari?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Clari ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarenduse Juht at Clari in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $422,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clari for the Tarkvaraarenduse Juht role in San Francisco Bay Area is $263,500.

