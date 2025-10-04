Ettevõtete kataloog
Clari
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Tarkvaraarendaja Tase

L2

Tasemed ettevõttes Clari

Võrdle tasemeid
  1. L1Software Engineer 1
  2. L2Software Engineer 2
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Näita 3 Rohkem tasemeid
Keskmine Aastane Kogutasu
$166,738
Põhipalk
$165,238
Aktsiaoption ()
$1,500
Boonus
$0

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

Esiletõstetud töökohad

    Clari jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • WorkFusion
  • Teamworks
  • Wistia
  • CallRail
  • Mozilla
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid