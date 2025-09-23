Ettevõtete kataloog
Cityblock Health
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tootejuht

  • Kõik Tootejuht Palgad

Cityblock Health Tootejuht Palgad

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Cityblock Health on $173K year kohta. Vaata ettevõtte Cityblock Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Mediaan pakk
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Kokku aastas
$173K
Tase
L2
Põhipalk
$153K
Stock (/yr)
$20K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Cityblock Health?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tootejuht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Cityblock Health in United States on aastase kogutasuga $193,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cityblock Health Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $173,000.

Esiletõstetud töökohad

    Cityblock Health jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Nomad Health
  • Oak Street Health
  • Honor
  • Clearcover
  • Beyond
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid