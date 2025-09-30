Ettevõtete kataloog
CityBase Lahenduste Arhitekt Palgad kohas Greater Chicago Area

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma ettevõttes CityBase on $106K year kohta. Vaata ettevõtte CityBase kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
CityBase
Solution Engineer
Chicago, IL
Kokku aastas
$106K
Tase
L1
Põhipalk
$106K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed CityBase?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes CityBase in Greater Chicago Area on aastase kogutasuga $107,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CityBase Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Chicago Area on $106,000.

