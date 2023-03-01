Ettevõtete kataloog
City of Seattle
City of Seattle Palgad

City of Seattle palk ulatub $96,361 kogutasus aastas Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Elektriinsener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest City of Seattle. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Infotehnoloog (IT)
Median $135K
Ärioperatsioonide Juht
$172K
Ärianalüütik
$161K

Ehitusinsener
$127K
Elektriinsener
$201K
Programmijuht
$105K
Projektijuht
$153K
Tarkvaraarendaja
$152K
Tehnilise Programmi Juht
$96.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes City of Seattle on Elektriinsener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte City of Seattle keskmine aastane kogutasu on $152,235.

Muud ressursid