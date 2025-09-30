Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja kogutasu in United States ettevõttes CitiusTech on $87K year kohta taseme Software Engineer I puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $86K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer I
(Algajate Tase)
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed CitiusTech?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes CitiusTech in United States on aastase kogutasuga $102,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CitiusTech Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $86,000.

