Citadel
  • Palgad
  • Trader

  • Kõik Trader Palgad

Citadel Trader Palgad

Mediaanne Trader tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Citadel on $375K year kohta. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Mediaan pakk
company icon
Citadel
Trader
Chicago, IL
Kokku aastas
$375K
Tase
-
Põhipalk
$150K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$225K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Millised on karjääritasemed Citadel?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
KKK

Kõrgeima palgaga jobFamilies.Trader ametikoha palgapakett ettevõttes Citadel in United States on aastase kogutasuga $600,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Citadel jobFamilies.Trader ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $375,000.

