Tarkvaraarendaja tasu in United Kingdom ettevõttes Citadel ulatub £197K year kohta taseme L1 puhul kuni £300K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United Kingdom kogusumma on £286K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
