Tarkvaraarendaja tasu in New York City Area ettevõttes Citadel ulatub $408K year kohta taseme L1 puhul kuni $643K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $570K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi