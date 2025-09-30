Ettevõtete kataloog
Citadel
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • New York City Area

Citadel Tarkvaraarendaja Palgad kohas New York City Area

Tarkvaraarendaja tasu in New York City Area ettevõttes Citadel ulatub $408K year kohta taseme L1 puhul kuni $643K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $570K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
(Algajate Tase)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Millised on karjääritasemed Citadel?

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $875,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the Tarkvaraarendaja role in New York City Area is $500,000.

Muud ressursid