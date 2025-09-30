Tarkvaraarendaja tasu in Greater Chicago Area ettevõttes Citadel ulatub $290K year kohta taseme L1 puhul kuni $553K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Chicago Area kogusumma on $400K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
