Citadel
  • Palgad
  • Information Technologist (IT)

  • Kõik Information Technologist (IT) Palgad

  • New York City Area

Citadel Information Technologist (IT) Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Information Technologist (IT) tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Citadel on $395K year kohta. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Kokku aastas
$395K
Tase
hidden
Põhipalk
$245K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$150K
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Citadel?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes Citadel in New York City Area on aastase kogutasuga $425,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Citadel jobFamilies.Information Technologist (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $390,000.

