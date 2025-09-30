Ettevõtete kataloog
  Palgad
  Finantsanalüütik

  Kõik Finantsanalüütik Palgad

  New York City Area

Citadel Finantsanalüütik Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Finantsanalüütik tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Citadel on $260K year kohta. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Kokku aastas
$260K
Tase
L1
Põhipalk
$260K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
0 Aastat
Millised on karjääritasemed Citadel?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

El paquet salarial més alt reportat per a un Finantsanalüütik a Citadel in New York City Area és una compensació total anual de $800,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Citadel per al rol de Finantsanalüütik in New York City Area és $250,000.

