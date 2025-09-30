Andmeteadlane tasu in New York City Area ettevõttes Citadel ulatub $301K year kohta taseme L1 puhul kuni $625K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $291K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
