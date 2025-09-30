Ettevõtete kataloog
Citadel
Citadel Andmeteadlane Palgad kohas Hong Kong (SAR)

Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Vajame ainult 4 veel Andmeteadlane andmete sisestusts ettevõttes Citadel avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

HK$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Kvantitatiivne uurija

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Citadel in Hong Kong (SAR) on aastase kogutasuga HKHK$386,831. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Citadel Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in Hong Kong (SAR) on HKHK$300,000.

