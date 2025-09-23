Andmeteadlane tasu in United States ettevõttes Citadel ulatub $294K year kohta taseme L1 puhul kuni $473K year kohta taseme L3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $250K. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L1
$294K
$219K
$2.3K
$72.4K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$473K
$223K
$0
$250K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
