Citadel
  • Palgad
  • Andmeanalüütik

  • Kõik Andmeanalüütik Palgad

Citadel Andmeanalüütik Palgad

Mediaanne Andmeanalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Citadel on $370K year kohta. Vaata ettevõtte Citadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Mediaan pakk
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Kokku aastas
$370K
Tase
Analyst
Põhipalk
$240K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$130K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Citadel?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Citadel in United States on aastase kogutasuga $515,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Citadel Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $305,000.

