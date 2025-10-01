Ettevõtete kataloog
Cisco
Cisco Finantsanalüütik Palgad kohas Raleigh-Durham Area

Mediaanne Finantsanalüütik tasupaketi in Raleigh-Durham Area kogusumma ettevõttes Cisco on $116K year kohta. Vaata ettevõtte Cisco kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Kokku aastas
$116K
Tase
L8
Põhipalk
$98K
Stock (/yr)
$5K
Boonus
$13K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Cisco?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Cisco ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Самый высокий пакет вознаграждения для Finantsanalüütik в Cisco in Raleigh-Durham Area составляет $132,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cisco для позиции Finantsanalüütik in Raleigh-Durham Area составляет $104,860.

