Cisco
  • Palgad
  • Kliendi Edu

  • Kõik Kliendi Edu Palgad

  • Raleigh-Durham Area

Cisco Kliendi Edu Palgad kohas Raleigh-Durham Area

Mediaanne Kliendi Edu tasupaketi in Raleigh-Durham Area kogusumma ettevõttes Cisco on $131K year kohta. Vaata ettevõtte Cisco kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
Kokku aastas
$131K
Tase
G10
Põhipalk
$119K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$12K
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Cisco?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Cisco ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Kliendi Edu ametikoha palgapakett ettevõttes Cisco in Raleigh-Durham Area on aastase kogutasuga $191,160. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cisco Kliendi Edu ametikoha keskmine aastane kogutasu in Raleigh-Durham Area on $132,000.

Muud ressursid