Ärianalüütik tasu in Raleigh-Durham Area ettevõttes Cisco ulatub $77K year kohta taseme Grade 4 puhul kuni $140K year kohta taseme Grade 10 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Raleigh-Durham Area kogusumma on $88.2K. Vaata ettevõtte Cisco kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Cisco ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärianalüütik pakkumisi.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel.

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

The highest paying salary package reported for a Ärianalüütik at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $140,167. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Ärianalüütik role in Raleigh-Durham Area is $88,000.

Muud ressursid