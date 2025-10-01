Ettevõtete kataloog
Cisco
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Ärioperatsioonide Juht

  • Kõik Ärioperatsioonide Juht Palgad

  • San Francisco Bay Area

Cisco Ärioperatsioonide Juht Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Ärioperatsioonide Juht tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Cisco on $183K year kohta. Vaata ettevõtte Cisco kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Kokku aastas
$183K
Tase
G10
Põhipalk
$166K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$16.6K
Aastat ettevõttes
25 Aastat
Aastat kogemust
25 Aastat
Millised on karjääritasemed Cisco?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Cisco ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Ärioperatsioonide Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

The highest paying salary package reported for a Ärioperatsioonide Juht at Cisco in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $284,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Ärioperatsioonide Juht role in San Francisco Bay Area is $186,000.

Esiletõstetud töökohad

    Cisco jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid