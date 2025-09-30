Ettevõtete kataloog
Cirrus Logic
Cirrus Logic Riistvarainsener Palgad kohas Edinburgh Metro Area

Mediaanne Riistvarainsener tasupaketi in Edinburgh Metro Area kogusumma ettevõttes Cirrus Logic on £82.5K year kohta. Vaata ettevõtte Cirrus Logic kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Kokku aastas
£82.5K
Tase
L3
Põhipalk
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Boonus
£5.3K
Aastat ettevõttes
8 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Cirrus Logic?

£121K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

Kaasatud ametinimetused

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

KKK

Kõrgeima palgaga Riistvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area on aastase kogutasuga £152,372. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cirrus Logic Riistvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Edinburgh Metro Area on £68,905.

