Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes CircleCI ulatub CA$167K year kohta taseme E2 puhul kuni CA$184K year kohta taseme E4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$187K. Vaata ettevõtte CircleCI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
E1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
CircleCI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)