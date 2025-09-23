Ettevõtete kataloog
CircleCI
CircleCI Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in Canada ettevõttes CircleCI ulatub CA$167K year kohta taseme E2 puhul kuni CA$184K year kohta taseme E4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$187K. Vaata ettevõtte CircleCI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
E1
Associate Software Engineer(Algajate Tase)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
CA$225K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

CircleCI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at CircleCI in Canada sits at a yearly total compensation of CA$248,992. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Tarkvaraarendaja role in Canada is CA$171,241.

Muud ressursid