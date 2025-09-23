Ettevõtete kataloog
CircleCI
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeanalüütik

  • Kõik Andmeanalüütik Palgad

CircleCI Andmeanalüütik Palgad

Keskmine Andmeanalüütik kogutasu in Netherlands ettevõttes CircleCI ulatub $51.9K kuni $73.6K year kohta. Vaata ettevõtte CircleCI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

$58.9K - $69.8K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$51.9K$58.9K$69.8K$73.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Andmeanalüütik andmete sisestusts ettevõttes CircleCI avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

CircleCI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeanalüütik pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes CircleCI in Netherlands on aastase kogutasuga $73,620. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CircleCI Andmeanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Netherlands on $51,854.

Esiletõstetud töökohad

    CircleCI jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid