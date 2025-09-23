Ettevõtete kataloog
CircleCI
Keskmine Äri Arendus kogutasu in United States ettevõttes CircleCI ulatub $165K kuni $235K year kohta. Vaata ettevõtte CircleCI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

$189K - $221K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$165K$189K$221K$235K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

CircleCI ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

The highest paying salary package reported for a Äri Arendus at CircleCI in United States sits at a yearly total compensation of $235,169. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Äri Arendus role in United States is $164,819.

