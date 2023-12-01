Ettevõtete kataloog
Circle Logistics
Circle Logistics Palgad

Circle Logistics palk ulatub $22,425 kogutasus aastas Klienditeeninduse Operatsioonid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $85,425 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Circle Logistics. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Klienditeeninduse Operatsioonid
$22.4K
Andmeanalüütik
$50.3K
Andmeteadlane
$50.3K

Tarkvaraarendaja
$70.4K
Tehnilise Programmi Juht
$85.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Circle Logistics on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $85,425. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Circle Logistics keskmine aastane kogutasu on $50,250.

