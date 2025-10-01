Ettevõtete kataloog
Cimpress Tarkvaraarendaja Palgad kohas Prague Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja kogutasu in Prague Metropolitan Area ettevõttes Cimpress on CZK 1.67M year kohta taseme PR3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Prague Metropolitan Area kogusumma on CZK 1.45M. Vaata ettevõtte Cimpress kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
PR1
(Algajate Tase)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR2
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
PR3
CZK 1.67M
CZK 1.52M
CZK 82.1K
CZK 65K
PR4
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Cimpress ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Cimpress in Prague Metropolitan Area on aastase kogutasuga CZK 2,256,651. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cimpress Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Prague Metropolitan Area on CZK 1,446,103.

