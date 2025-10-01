Ettevõtete kataloog
Cimpress
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Bengaluru

Cimpress Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Cimpress ulatub ₹1.31M year kohta taseme PR1 puhul kuni ₹4.11M year kohta taseme PR3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹2.07M. Vaata ettevõtte Cimpress kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
PR1
(Algajate Tase)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

₹13.94M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹2.61M+ (mõnikord ₹26.14M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Cimpress ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Cimpress in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,113,324. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cimpress for the Tarkvaraarendaja role in Greater Bengaluru is ₹2,072,952.

Esiletõstetud töökohad

    Cimpress jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Accenture
  • AT&T
  • Capital One
  • Citi
  • Verizon
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid