  • Palgad
  • Tootejuht

  • Kõik Tootejuht Palgad

  • Mumbai Metropolitan Region

Cimpress Tootejuht Palgad kohas Mumbai Metropolitan Region

Mediaanne Tootejuht tasupaketi in Mumbai Metropolitan Region kogusumma ettevõttes Cimpress on ₹5.65M year kohta. Vaata ettevõtte Cimpress kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Kokku aastas
₹5.65M
Tase
PR3
Põhipalk
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2-4 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Cimpress?

₹13.94M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Cimpress ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Cimpress in Mumbai Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹11,527,837. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cimpress Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mumbai Metropolitan Region on ₹5,647,991.

