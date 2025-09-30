Ettevõtete kataloog
Ciklum Tarkvaraarendaja Palgad kohas Prague Metropolitan Area

Tarkvaraarendaja kogutasu in Prague Metropolitan Area ettevõttes Ciklum on CZK 1.11M year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Prague Metropolitan Area kogusumma on CZK 1.16M. Vaata ettevõtte Ciklum kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
(Algajate Tase)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta
Millised on karjääritasemed Ciklum?

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Ciklum in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 1,265,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciklum for the Tarkvaraarendaja role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,159,625.

Esiletõstetud töökohad

    Ciklum jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

