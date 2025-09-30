Tarkvaraarendaja kogutasu in Poland ettevõttes Ciklum on PLN 313K year kohta taseme Senior Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Poland kogusumma on PLN 291K. Vaata ettevõtte Ciklum kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 313K
PLN 313K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
