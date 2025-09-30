Ettevõtete kataloog
  Palgad
  Tarkvaraarendaja

  Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Hyderabad Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Hyderabad Area kogusumma ettevõttes Cigniti Technologies on ₹1.55M year kohta. Vaata ettevõtte Cigniti Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Kokku aastas
₹1.55M
Tase
L3
Põhipalk
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Cigniti Technologies?

₹13.95M

Viimased Palgaandmed
Lisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

Kaasatud ametinimetused

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

KKK

El paquete salarial más alto reportado para un Tarkvaraarendaja en Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹5,513,684. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cigniti Technologies para el puesto de Tarkvaraarendaja in Greater Hyderabad Area es ₹1,546,128.

