Cigna
  Andmeteaduse Juht

  Kõik Andmeteaduse Juht Palgad

Cigna Andmeteaduse Juht Palgad

Keskmine Andmeteaduse Juht kogutasu in United States ettevõttes Cigna ulatub $168K kuni $240K year kohta. Vaata ettevõtte Cigna kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$193K - $226K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$168K$193K$226K$240K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Cigna ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteaduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Cigna in United States on aastase kogutasuga $239,850. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cigna Andmeteaduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $168,100.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cigna/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.