  Palgad
  • Ärendus

  • Kõik Ärendus Palgad

Cigna Ärendus Palgad

Mediaanne Ärendus tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Cigna on $216K year kohta. Vaata ettevõtte Cigna kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Cigna
Principal
St. Louis, MO
Kokku aastas
$216K
Tase
hidden
Põhipalk
$138K
Stock (/yr)
$50K
Boonus
$28K
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
5-10 Aastat
Millised on karjääritasemed Cigna?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Cigna ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärendus ametikoha palgapakett ettevõttes Cigna in United States on aastase kogutasuga $292,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cigna Ärendus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $208,760.

    Cigna jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid

