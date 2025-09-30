Ettevõtete kataloog
Ciena
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Pune Metropolitan Region

Ciena Tarkvaraarendaja Palgad kohas Pune Metropolitan Region

Tarkvaraarendaja tasu in Pune Metropolitan Region ettevõttes Ciena ulatub ₹3.24M year kohta taseme P2 puhul kuni ₹3.84M year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Pune Metropolitan Region kogusumma on ₹3.42M. Vaata ettevõtte Ciena kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
(Algajate Tase)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.13M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ciena ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Embedded Systems Software Engineer

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at Ciena in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,147,231. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Tarkvaraarendaja role in Pune Metropolitan Region is ₹3,515,930.

Muud ressursid