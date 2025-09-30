Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Ciena ulatub ₹1.09M year kohta taseme P1 puhul kuni ₹2.24M year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹2.09M. Vaata ettevõtte Ciena kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Ciena ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi