Ciena
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater Bengaluru

Ciena Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Tarkvaraarendaja tasu in Greater Bengaluru ettevõttes Ciena ulatub ₹1.09M year kohta taseme P1 puhul kuni ₹2.24M year kohta taseme P3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma on ₹2.09M. Vaata ettevõtte Ciena kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
(Algajate Tase)
₹1.09M
₹1.06M
₹0
₹28K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹2.24M
₹2.11M
₹74.6K
₹49.8K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Vaata 2 Rohkem Tasemeid
₹13.95M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹2.61M+ (mõnikord ₹26.15M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ciena ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Embedded Systems Software Engineer

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ciena in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹3,263,910. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ciena Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹1,492,033.

