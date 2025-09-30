Ettevõtete kataloog
Ciena
  • Greater Ottawa Area

Ciena Riistvarainsener Palgad kohas Greater Ottawa Area

Riistvarainsener tasu in Greater Ottawa Area ettevõttes Ciena ulatub CA$95.6K year kohta taseme P1 puhul kuni CA$255K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Ottawa Area kogusumma on CA$146K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ciena ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kaasatud ametinimetused

ASIC Engineer

KKK

Kõrgeima palgaga Riistvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Ciena in Greater Ottawa Area on aastase kogutasuga CA$254,762. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ciena Riistvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Ottawa Area on CA$144,088.

