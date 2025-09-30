Riistvarainsener tasu in Greater Ottawa Area ettevõttes Ciena ulatub CA$95.6K year kohta taseme P1 puhul kuni CA$255K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Ottawa Area kogusumma on CA$146K. Vaata ettevõtte Ciena kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.8K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Ciena ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
