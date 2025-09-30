Ettevõtete kataloog
Cian Tarkvaraarendaja Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes Cian on RUB 4.19M year kohta. Vaata ettevõtte Cian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 4.19M
Tase
Midle
Põhipalk
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
14 Aastat
Millised on karjääritasemed Cian?

RUB 13.29M

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

ለTarkvaraarendaja በCian in Moscow Metro Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የRUB 5,714,329 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በCian ለTarkvaraarendaja ሚና in Moscow Metro Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ RUB 4,142,499 ነው።

