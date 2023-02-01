Ettevõtete kataloog
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Palgad

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints palk ulatub $13,431 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $124,320 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $124K
Administratiivassistent
$13.4K
Klienditeenindus
$56.3K

Infotehnoloog (IT)
$45.5K
Küberturvalisuse Analüütik
$75.6K
UX Uurija
$98.5K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Church of Jesus Christ of Latter-day Saints on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $124,320. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Church of Jesus Christ of Latter-day Saints keskmine aastane kogutasu on $65,950.

