Chubb Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Chubb on $265K year kohta. Vaata ettevõtte Chubb kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Kokku aastas
$265K
Tase
hidden
Põhipalk
$200K
Stock (/yr)
$25K
Boonus
$40K
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Chubb?

$160K

Viimased Palgaandmed
Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Chubb in New York City Area on aastase kogutasuga $345,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chubb Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $265,000.

